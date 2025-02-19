ABD Başkanı Donald Trumpın Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmelerinin başlayacağını açıklamasının ardından Avrupalı liderler Kiev gündemiyle Paris’te toplandı. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’ün toplantıdan erken ayrıldığı bildirildi. Öte yandan ABD’li ve Rus diplomatlar ise bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geldi. ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukraynadaki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Riyadda başlayan zirve sona erdi. Peki tarihi görüşmede neler konuşuldu? Putin-Trump zirvesinin tarihine karar verildi mi?