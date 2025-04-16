CHPnin olaylı kurultayındaki şaibe gölgesi büyüyor. Özel için pavyonda delegelere dolar dağıtıldı itirafı tutanaklara girdi. Bu itiraf sonrası CHP Erzurum birbirine düştü. İl başkanından 1000 dolar aldım diyen itirafçı Yusuf Göğerkaya tefe kondu. Takvim.com.tr, iddialarının göbeğindeki isimlere tek tek ulaştı. İl Başkanı Serhat Can Eş Tüm delegeler Balıkhanda idi dedi. Bir il delegesi Bazı delegelere ulaşım için para verilmiş olabilir itirafında bulundu. CHP Yakutiye İlçe Başkanı Ekrem Ekmekçi ise yanına gelen iki üst düzey CHPlinin ismini verdi, İl başkanı il seçimlerinde önce Kılıçdaroğlunu desteklediğini beyan etti sonra delegeleri aramış mıdır ben bilmem dedi.