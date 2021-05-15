Önce Rusya ardından da Avrupa gelecek: Türkiye'de Haziran ayında turizm patlaması yaşanacak / 15.05.21

Son dakika haberi... Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurusu ile tam kapanma sürecine girdi. Tam kapanma sürecinde pandemi yönetimindeki başarılı tablo vaka sayılarına da pozitif yansıdı. Dün yayınlanan Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu da bu görüntüyü doğruladı. 14 Mayıs tarihinde 11.394 kişinin testi pozitif çıkarken 242 vatandaşımız da yaşamını yitirdi. Vaka sayılarının hızla düşmesinin ardından turizmciler, haziranda Rusya, temmuzda ise Avrupa ve İngiltere pazarının hareketlenmesini bekliyor.