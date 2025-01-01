Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun IFJ 2024 raporunda PKK/YPGli teröristler gazeteci sıfatıyla aklandı. PKK sorumlusu Gülistan Tekik, PKKlı Hero Bahaddin ile terör örgütünün propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan Öldürülen Gazeteciler listesine eklendi. Skandal bununla da sınırlı değildi. IFJnin Temmuz 2024te PKK/YPG iltisaklı bir isim için Türkiyeye soruşturma açılmasını talep ettiği ortaya çıktı. Geride bıraktığımız aylarda UNESCO da PKKlı Gülistan Tekiki Öldürülen Gazeteciler listesine ekleyip Türkiyeyi suçlamıştı.