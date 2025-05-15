6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi İstanbulda düzenlendi. Takvim.com.trye konuşan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, çocukların dijital oyunlar aracılığıyla kumara yönlendiğini vurguladı. Aileleri ekran süresi, içerik ve sosyal çevre konusunda uyararak, online kumarın hızlı bağımlılık yaptığını ve intihara kadar varan sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Altıntaş, Bu bir bağımlılıksa, tedavi edilebilen bir beyin hastalığı olduğunu bilmek gerekiyor. Sonucu beklemeden önlem almak şart. ifadelerini kullandı.