Son dakika haberii! Yaptığı şarkılarla milyonlara hitap eden ünlü müzisyen Orhan Gencebay, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili hakka ve hukuka uygun kurallar getirildiğini belirten Gencebay, Sosyal medya demokratik bir alandır, herkes istediğini yazar düşüncesi çok yanlış dedi. Kendisine saldıranlara cevap veren ünlü sanatçı, Ben siyasette sağ ve sol kavramlarının varlığına inanmıyorum. Ama birileri bu kavramları kullanarak kendini muhalif olarak konumlandırıyor. Hakkın ve hukukun sağı solu yoktur. şeklinde konuştu. Başkan Erdoğanın sergilediği duruşu alkışladığını belirten Gencebay, Atatürk, ‘Bağımsızlık karakterim’ demişti. Erdoğan’ın ‘Tek bayrak, tek vatan, tek millet’ sözü Ata’nın bu felsefesiyle çok örtüşüyor” ifadelerini kullandı.