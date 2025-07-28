Yurdun belirli bölgelerinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 ildeki 4 yangının sürdüğünü bildirdi. Yumaklı, Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş 12 Şubat ilçelerinde yangınlarla mücadelenin devam ettiğini ifade etti. Başkan Erdoğan ise, Yeşil Vatan’ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz. Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük. açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınlarla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Uşak ve Aydında alevler kontrol altına alındı.