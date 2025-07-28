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Orman yangınlarında son durum! Bursa, Karabük, Kahramanmaraş... | Başkan Erdoğan açıkladı: "3 bin 62 yangını tamamen söndürdük" / 27.07.25

Orman yangınlarında son durum! Bursa, Karabük, Kahramanmaraş... | Başkan Erdoğan açıkladı: "3 bin 62 yangını tamamen söndürdük" / 27.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Orman yangınlarında son durum! Bursa, Karabük, Kahramanmaraş... | Başkan Erdoğan açıkladı: "3 bin 62 yangını tamamen söndürdük" / 27.07.25

Takvim 00:50
02

Yangınlarda hasar tespiti başladı: 6 ilde 104 bağımsız birim hasarlı! Bakan Kurum açıkladı: "Vakit kaybetmeden yaralar saracağız" / 27.07.25

Takvim 01:25
03

TAKVİM günler öncesinden krizi duyurmuştu! Fenerbahçe'de yönetimi ve Jose Mourinho arasında büyük gerilim / 28.07.25

Takvim 01:42
04

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Herkes hesabını ona göre yapsın" diyerek duyurdu: Enflasyon yüzde 20'nin altına düşecek

Takvim 06:46
05

Emekliye en yüksek banka promosyonu hangi bankada? 28.500 TL'ye kadar kesenin ağzı açıldı! İşte AKBANK, Garanti BBVA, İş Bankası...

Takvim 06:39
06

ABD basını yazdı: İsrail’in Gazze ve Suriye saldırıları Washington’ı çileden çıkardı / 26.07.25

Takvim 03:09
07

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Transferde şok / 25.07.25

Takvim 05:25
08

Külliye'de orman yangınları için kritik zirve! Bütün bakanlıklar alarmda: Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu / 25.07.25

Takvim 03:18
09

Terörsüz Türkiye komisyonu kuruluyor! Hangi partiden kaç kişi olacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş tarihi verdi isim istedi / 25.07.25

Takvim 01:11
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