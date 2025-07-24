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Orman yangınlarından son durum | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan kritik uyarı! Sakarya, Bilecik, Urla, Eskişehir, Denizli... / 24.07.25

Orman yangınlarından son durum | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan kritik uyarı! Sakarya, Bilecik, Urla, Eskişehir, Denizli... / 24.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Orman yangınlarından son durum | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan kritik uyarı! Sakarya, Bilecik, Urla, Eskişehir, Denizli... / 24.07.25

Takvim 00:16
02

MYK'da ana gündem: Terörsüz Türkiye | Süreç ne aşamada? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten net mesaj: Hedefe ulaşacağız / 24.07.25

Takvim 06:49
03

Emeklilere Temmuz zammı müjdesi: Memur ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkları yarından itibaren hesaplarda!

Takvim 02:46
04

DEM PM'si İsrail'le aynı çizgide buluştu! YPG'ye "özerklik" isteyen skandal bildiri: "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefine sabotaj / 24.07.25

Takvim 04:45
05

TAYFUN BLOK-4 görücüye çıktı CHP'nin heykel açılışları alay konusu oldu: Vizyon farkı var! / 23.07.25

Takvim 01:33
06

TAYFUN Blok-4 dünya basınına damga vurdu! Atina'da panik: Yunanistan ve İsrail'e karşı net mesaj / 23.07.25

Takvim 02:14
07

Behzat Ç. bir Ankara Kaosu! İç kriz yavaş yavaş büyüyor | Beşikçioğlu ile Yavaş arasında sular durulmuyor / 23.07.25

Takvim 02:43
08

Terörsüz Türkiye'nin yol haritası ortaya çıktı! PKK'dan geri dönüşler nasıl olacak? TBMM komisyonu kaç kişiden oluşacak? / 23.07.25

Takvim 06:50
09

ÖZEL | Rotterdam'da Fenerbahçe huzursuzluğu "Feyenoordlular memnun değil" / 23.07.25

Takvim 04:27
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