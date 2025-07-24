Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, Urladaki orman yangınının kontrol altına alındığını, Sakarya-Bilecik ve Eskişehirdeki yangınların da büyük oranda kontrol altında olduğunu bildirdi. Bugün tarihin yazdığı en sıcak gün olabileceğini belirten Yumaklı, Yangın riski Türkiyenin tamamı için kesinlikle çok yüksek. dedi. OGM Sakaryada devam eden yangınlara 4 Uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi, 84 personel ile müdahale edildiğini açıkladı. Öte yandan Denizlide çıkan yangına müdahale sürüyor. İşte yangın bölgelerinde dakika dakika yaşananlar...