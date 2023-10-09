Ünlü oyuncular, aile yapımıza ters gelen proje teklifini geri çevirdi. Türk, örf ve adetlerimize uygun olmayan projeyi kabul etmediler! Önemli bir yönetmen dijital bir platforma çekmek üzere Türkçe adı Sapkınlar olacak bir proje hazırlamış. İki kadın bir erkek arasında geçen proje ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğa teklif edilmiş. Fakat Kıvanç Tatlıtuğ, örf ve adetlerimize; ayrıca da aile yapımıza ters geldiği için bu projeyi kabul etmemiş. İkinci isim olarak da Barış Arduça teklif gitmiş. Senaryoyu okuyan Barış Arduç da bu teklifi geri çevirmiş. Yani anlayacağınız Dünyanın önemli yönetmenleri bizim oyunculara teklif getiriyor ve biz bunları kabul etmiyoruz.