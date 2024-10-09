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Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor | İran'dan İsrail'e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye'ye geliyor / 09.10.24
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor | İran'dan İsrail'e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye'ye geliyor / 09.10.24
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03:29
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02
Cem Garioplu'nun Adli Tıp raporu çıktı! Mezardan çıkan DNA kimle uyumlu çıktı | Karabulut ailesinden itiraz: Poşet ve kemik talebi... / 08.10.24
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06:11
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03
Vatandaşa domuz eti yediren Saydam Catering'ten akılalmaz savunma! Bakanlığı suçlayıp "din, bayrak, vatan" duyarı kastı
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04:53
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04
Victor Osimhen için itiraf gibi sözler Transferle ilgili flaş açıklama / 08.10.24
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01:54
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05
Discord ve Telegram'dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman gözaltına alındı / 08.10.24
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05:59
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06
Başkan Erdoğan'dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar / 08.10.24
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06:57
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07
Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı!
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02:49
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08
ABD'li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu'ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var? / 08.10.24
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01:43
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09
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak / 08.10.24
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06:51
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10
İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut'u hem de Şam'ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var / 08.10.24
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00:22
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