ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde İsraile arka çıkarak kana boğduğu Gazze için barış havarisi kesilerek sözde ateşkes taslağı duyurdu. Katil İsrail Başbakanı Netanyahu ise öneri arasında boşluklar bulunduğunu savunarak esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazzeye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi. ABDden ise Netanyahuya yönelik yeni bir açıklama daha geldi. Öte yandan İsrail’de Savaş Kabinesi Üyesi, Başbakan Binyamin Netanyahunun, İsrailli esirlerin salıverilmesine ilişkin çabaları baltaladığını savundu.