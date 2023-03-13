6lı koalisyonun aday olarak Kemal Kılıçdaroğlunu belirlemesinin etkileri sürerken yayımlanan Ortak Politikalar Mutabakat Metninden madde madde ihanet çıktı. Söz konusu metnin 234. sayfasında yer alan ikinci ve üçüncü maddelerle YPG-PYD ve FETÖye kalkan olundu, Türkiyenin gönül coğrafyasında milli ve manevi çıkarlarını korumak için attığı adımlar sekteye uğratılmak istendi. Bu bağlamda takvim.com.tr ihanete giden süreci sizler için deşifre etti. YPGyi terör örgütü olarak görmeyiz deyip KHKlılar üzerinden FETÖcülere iade-i itibar sözleri veren Kılıçdaroğlunun özerklik planını hatırlattı.