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Oruç Reis Somali yolcusu! Başkan Erdoğan uğurlacak / 04.10.24
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
Oruç Reis Somali yolcusu! Başkan Erdoğan uğurlacak / 04.10.24
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02:54
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02
'Ahmak' oyununa 'Özel' müdahale! Ekrem İmamoğlu penaltı hayali kurarken ofsayta düştü: "Erkenden adaylık söz konusu değil" / 03.10.24
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03:02
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03
Başkan Erdoğan 'Gözünü Türkiye’ye dikecek' demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu / 04.10.24
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02:48
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04
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bölgesel savaş uyarısı: Asıl problem İsrail'i destekleyenler! / 04.10.24
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06:40
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05
CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz / 04.10.24
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02:17
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06
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi... Yine o meşhur harita / 04.10.24
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02:47
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07
Boris Johnson'dan "böcek" iddiası: Netanyahu'nun kullandığı banyomdan dinleme cihazı çıktı / 04.10.24
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01:47
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İstanbul Boğazı’nda büyük tehlike: İki gemi çarpıştı | Telsiz konuşmaları ortaya çıktı / 04.10.24
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02:36
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Tuzla'da polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi | Dosyaları kabarık / 04.10.24
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03:10
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Bu filmi daha önce izledik! Galatasaray Rigas ile 2-2 berabere kaldı / 04.10.24
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02:20
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