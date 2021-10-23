Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bildiri kaleme alan 10 büyükelçi için harekete geçiliyor / 23.10.21

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Yerli Soros Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bildiri kaleme alan 10 büyükelçi, ‘zorlayıcı diplomasi’ ile karşı karşıya kalacak. Dışişleri Bakanlığı’nın atacağı adımların en hafifi, bu diplomatların bürokratik talep ve işlemlerinin yavaşlatılması. Son adım ise “persona non grata” (istenmeyen adam) ilan edilme. Başkan Erdoğan, söz konusu büyükelçiler için “Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin?” açıklaması yapmıştı.