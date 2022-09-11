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7/24 Dinle Takvim Osmanlı'ya nefretini kusan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Nutuk'u kendine kalkan yaptı! / 10.09.22
Osmanlı'ya nefretini kusan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Nutuk'u kendine kalkan yaptı! / 10.09.22

Osmanlı'ya nefretini kusan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Nutuk'u kendine kalkan yaptı! / 10.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Osmanlı'ya nefretini kusan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Nutuk'u kendine kalkan yaptı! / 10.09.22

Takvim 01:36
02

Türkiye'nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100'e ulaşacak

Takvim 02:09
03

15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: FETÖ’cüleri serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın? / 02.09.22

Takvim 02:34
04

Kanada takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a Ada'dan iki aday / 06.09.22

Takvim 01:12
05

Arda Güler’in sözleşmesindeki madde Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi / 11.09.22

Takvim 01:22
06

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor Avrupa'da hayal kırıklığı yaşıyor / 10.09.22

Takvim 01:12
07

Başkan Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Salı günü açıklayacak! Asgari ücretlilere ucuz ev

Takvim 02:45
08

İstanbullu yolda kaldı! CHP'li İBB yolcuları taşıyamayınca AK Partili belediyeler seferber oldu / 09.09.22

Takvim 01:13
09

CHP’li Nilüfer Belediyesi'nden İyi Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek’e kıyak: "Al sen işlet!" / 10.09.22

Takvim 02:08
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