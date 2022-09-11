İzmirin kurtluşunun 100. yılında düzenlenen etkinlikte CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer adeta Osmanlıya olan nefretini kusmuştu. Hadsiz söylemlerin ardından büyük tepki gören Tunç Soyer, Nutuku kendine kalkan edinerek canlı yayında açıklamalarda bulundu. Soyer, Bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuktan ilham aldım. Nutuktan 5. Sayfadan kısa bir bölümü okudum. Mustafa Kemal Atatürk büyük direnişi ve kurtuluş savaşını imzalarken, Osmanlı Sevri imzalmış ve işgale rıza göstermişti. dedi.