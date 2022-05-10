Otobüs pozu ve 'vız gelir tırıs gider sözleri' sonrası İmamoğlu'na bir darbe de Nevşin Mengü'den: Yaptığı hataları tek tek sıraladı / 09.05.22

Gözünü 2023 hırsı bürüyen bu doğrultuda İstanbula ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunda otobüste gazetecilerle verdiği poz sonrası yönetemediği bir krizin içine girdi. Sözcüsü Murat Ongun ile birlikte kendisini eleştirenleri hedef alan İmamoğlu Vız gelir tırıs gider sözleriyle destekçilerine ve CHP tabanına resti çekti. Bu gelişmenin ardından tüm tepkileri üzerine çeken İmamoğluna bir darbe de CHP yandaşı tetikçi Nevşin Mengüden geldi. Mengü, İmamoğlunun 25 Ocaktan bu yana yaptığı hataları tek tek sıraladı.