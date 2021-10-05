Otobüsle yolculuk yapacaklar dikkat! Açık bilette 12 saat önce şartı kaldırıldı / 05.10.21

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Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sonrasında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmamaları için açık bilette "12 saat önce şartı"nı, "sefer başlayıncaya kadar" olarak değiştirdi. Yaşanabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek." ifadeleri kullanıldı.