Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon!

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobilde bayi, galeri ve filo şirketlerinin fiyatları şişirip kârı paylaştığına yönelik ihbarları incelediklerini belirterek, “İncelememiz devam ediyor” dedi. Araç kiralama şirketlerinin de Rent a Car ana bayiden araç almış gibi görünüp aracı yüksek fiyattan elden çıkardığını ifade eden Muş, Onlara belli kilometre dolmadan veya belli süre geçmeden satış kısıtlaması getireceğiz dedi. Konunun incelendiğini ve tespiti halinde 2 milyon lira ceza kesildiğini ifade eden Muş, Yapacağımız tespitlere göre gerekirse orada bazı değişiklere gidebiliriz. ifadelerini kullandı.