Otogar saldırganlarının ifadelerine ulaşıldı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı / 04.05.21

Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi Otogarında 5 kilo ağırlığında 6 plastik patlayıcıyla yakalanan ve tutuklanan 3 şüpheliyle ilgili soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Otogarda yakalanan zanlıların bombayı 250 dolara taşıdığı ortaya çıktı. İ.Z.’nin Silivri Cezaevinde kaldığı dönemde tanıştığı bir arkadaşının kendisine 250 dolarlık silah taşıma işi olduğunu anlatan Y.S.39, yeni tip koronavirüs virüsü taşıması nedeniyle karantinada olduğunu, arkadaşı İ.Z.yi arayarak yardım istediğini, çantada bomba olduğunu bilmediğini, öğrendiğinde bombayı bırakıp kaçmalarını söylediğini iddia etti.