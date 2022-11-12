Pandemi döneminde yükselen fiyatlar otomobilde alım-staım pazarının daralmasına neden oldu. Fırsatçılağa engel olmak ve fiyat dengesi yakalamak amacıyla hükümet tarafından 6 yıl ve 6 bin kilometre şartı getirdi. Piyasada hareketlenmeye neden olan kararın ardından yeni adımlar beklenmeye başlandı. ÖTV indiriminin konuşulduğu sırada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatiden kafa karışıklığını ortadan kaldıracak bir açıklama geldi. Bakan Nebati, Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. dedi. Peki matrah artırımı fiyatları nasıl değişitirecek? Düzenlenme ne zaman yürürlüğe girecek? Fiyatlar düşecek mi? İşte merak edilen soruların cevapları...