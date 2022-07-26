ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanına geçti: 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek! 2. elde yeni dönem: Aynı ürüne farklı fiyata son / 26.07.22

Son dakika haberi! Motorlu araç ticaretiyle uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti gibi hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTVye tabi olmadığı hususu ile itfaiye araçlarına ilişkin hususlar netleştirildi. Daha önce kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi. Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV uygulamalarındaki değişiklikten memnun olduklarını belirtirken düzenle sayesinde sağlıklı bir ticaret ve vergilendirmenin yapılabileceğine dikkat çektiler. Uzmanlar, değişkliğin aynı ürüne farklı fiyat uygulamasını ortadan kaldıracağını da bildirdi.