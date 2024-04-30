Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadeleyi desteklemek için güvenilir bir mali çerçeve oluşturduklarını ve depremin etkilerine rağmen kamu maliyesinin iyiye gittiğini söyledi. Riyadda düzenlenen İslam Kalkınma Bankası toplantısında konuşan Şimşek, Türkiyenin kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 29,5 ile gelişmekte olan piyasalar ortalamasının yarısından daha az ifadelerini kullandı. Orta Vadeli programa da değinen Bakan Şimşek, programın açıklanmasından bu yanan güçlü bir yatırımcı ilgisi olduğunu dile getirdi. Şimşek, Önümüzdeki yıl bu zamanlar sonuçlar hakkında konuşabilecek bir konumda olacağımızı düşünüyorum dedi.