7li koalisyonun yıkım odaklı siyaseti sürerken, bir yandan da sosyal medyada dezenformatif bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Twitterda Kılıçdaroğlunun Ankara mitingi algısıyla paylaşılan görüntülerin Arjantinin dünya şampiyonu olduktan sonra çekilen kareler olduğu ortaya çıktı. Oynanmış görüntüler üzerinden iktidar hayali kuran CHP yandaşları ise teyit etmeden Arjantin merkezli görüntüleri Ankara diye paylaştı. Ankara dip dalgası değil tsunami, Kılıçdaroğlu artık Türkiye Cumhuriyetnin Cumhurbaşkanı paylaşımını yapan CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesinin yayın danışmanı Arif Kızılyalın ise apar topar tweetini sildi. Öte yandan İYİ Partililer de aynı görüntü üzerinden algı yapmak istemiş, Meral Akşenerin Konya mitingi paylaşımları yapmıştı.