7li koalisyon seçime günler kala çok ama çok kirli bir provokasyonla toplumun sinir uçlarına dokunup karmaşa çıkarmayı hedefliyor. Kandilin Müslümanlara oynayın talimatı sonrası Kemal Kılıçdaroğlunun yaktığı provokasyon ateşine Ahmet Davutoğlu da benzin döktü. Davutoğlu önce Depremde asker yoktu, Alevi ve Kürt köylerinde katliam yapılabilirdi algısını yaydı sonra da Kılıçdaroğlunun Alevi videosuna göndermede bulunarak Sünni başlıklı bir video paylaştı. Böylelikle Kandil - 7li koalisyon hattındaki bölücülük temelli sahnelen kirli oyun açığa çıkmış oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.