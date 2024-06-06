Cumhurbaşkanı Mirziyoyevin bugün Ankara’ya yapacağı ziyarette imzalanacak ikili anlaşmalarla iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi öngörülüyor. Türkiyedeki 6 Şubat depremleri sonrasında bölgeye hemen kurtarma ve sağlık ekiplerini göndererek kara gün dostu olduğunu gösteren Özbekistan, deprem bölgesinde 306 konut inşa ediyor. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkiler yeni adımlarla gelişirken geçen yıl 3 milyar doları geçen ticaret hacminin ilk aşamada 5 milyar dolara, daha sonra da 10 milyar dolara yükseltilmesi için değerlendirmeler yapılıyor. Bilindiği gibi Özbekistan ile Türkiye arasında uzun yıllar durağan olan ilişkilerin seyri, Başkan Erdoğanın Kasım 2016da Semerkanta yaptığı ziyaretle değişti.