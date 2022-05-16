Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilecek mi? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı / 16.05.22

Emniyet Genel Müdürlüğü kamuoyunda oluşan kafa karışıklığını gidermek için açıklama yaptı. Emniyet basında yer alan Yargıtaydan emsal karar: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak başlığı ile yer alan haberlerlere ilişkin bilgilendirme duyurusu yaptı. Açıklamada, Özel güvenlik görevlileri, duyarlı kapıdan ve x-ray cihazından geçirme, dedektörle arama gibi önleyici aramanın yanı sıra mevzuatla verilmiş diğer görevleri yapabilir. Bu aramalar sonucunda suç teşkil edebilecek ve mahkemede delil olabilecek her türlü malzemenin temini için yapılacak aramalar mahkeme kararına göre yapılır. ifadelerine yer verildi.