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7/24 Dinle Takvim Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilecek mi? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı / 16.05.22
Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilecek mi? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı / 16.05.22

Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilecek mi? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı / 16.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilecek mi? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı / 16.05.22

Takvim 02:22
02

Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor! / 12.05.22

Takvim 02:28
03

Sınır terörden arındırıldı: Yeni göç dalgaları tampon bölgelerde durduruldu / 07.05.22

Takvim 02:27
04

Beşiktaş'ta 14 futbolcunun sözleşmesinin bitmesi 21 milyon Euro'luk rahatlama sağlayacak / 11.05.22

Takvim 01:18
05

Bankacılık sektörü tarıma kredi desteği sağlıyor: Tarıma 180.7 milyar TL / 14.05.22

Takvim 02:03
06

Dünyaya açılmak isteyen ve dış pazarını büyütmek isteyen KOBİ'lere büyük fırsat: KOSGEB'den 300 bin lirayı aşan destek / 10.05.22

Takvim 01:18
07

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir?, Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor? / 09.05.22

Takvim 02:13
08

Orman yangınlarına müdahale için kritik adım! Bakan Kirişçi tek tek açıkladı / 16.05.22

Takvim 02:31
09

Ayasofya'da Kur'an okuyan hafız öğrenciler Yunan basınında gündem oldu: Yeni Türk meydan okuması / 16.05.22

Takvim 01:16
10

İETT şoförü kontak kapattı: "Psikolojim bozuldu" / 16.05.22

Takvim 00:46
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