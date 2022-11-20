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7/24 Dinle Takvim Özel hastanede skandal: Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını sıktı! Bakan Koca’nın açıklaması sonrası inceleme başlatıldı / 19.11.22
Özel hastanede skandal: Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını sıktı! Bakan Koca’nın açıklaması sonrası inceleme başlatıldı / 19.11.22

Özel hastanede skandal: Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını sıktı! Bakan Koca’nın açıklaması sonrası inceleme başlatıldı / 19.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Özel hastanede skandal: Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını sıktı! Bakan Koca’nın açıklaması sonrası inceleme başlatıldı / 19.11.22

Takvim 02:50
02

Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi / 15.11.22

Takvim 02:25
03

Korsan kiracıya dikkat! Böyle uyanıklık görülmedi / 12.11.22

Takvim 01:01
04

Jorge Jesus vidaları sıktı! Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de rehavete kesinlikle izin vermiyor / 07.11.22

Takvim 01:06
05

Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü FETÖ-PKK sempatizanı Amberin Zaman Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti! Pençe Kılıç'tan rahatsız oldu / 20.11.22

Takvim 01:07
06

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir ekonomik tahmini tutmadı! Alay konusu oldu: Akıl hocasını değiştirsin! / 20.11.22

Takvim 00:54
07

ABD'li komutandan PKK/YPG'nin sözde mezuniyet töreninde konuşma! Teröristleri tebrik etti / 20.11.22

Takvim 00:00
08

Fenerbahçe'de kritik Crespo zirvesi! İspanya, Fransa ve Almanya'dan ciddi teklifler var / 20.11.22

Takvim 01:04
09

Her EYT’li emekli olacak! Kimler hemen emekli olacak? Eksik prim nasıl dolacak? / 20.11.22

Takvim 05:17
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