Tokat’ta faaliyet gösteren özel bir hastanede sağlık bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire işkence uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. İnfial yaratan görüntüler sonrası Bakan Fahrettin Koca açıklayama yaptı. Koca, “Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.” dedi. Bakan Kocanın açıklaması sonrası görevlendirilen müfettişler hastaneye gelerek inceleme başlattı.