Tutuklu Ekrem İmamoğlunun X hesabına getirilen erişim engeli sonrası CHPde kazan kaynıyor. Önce Özgür Özele yakınlığıyla bilinen Umut Akdoğanın, İmamoğlunun avukatları ile kurduğu iletişim ağını ifşa etmesi sonra da Özgür Özelin İmamoğlu Silivride telefondan bizi izliyor itirafında bulunması dikkat çekti. İmamoğlunun Özelden duyduğu rahatsızlığı cezaevine ziyarete gelen CHP’lilerle açık açık paylaştığı öğrenildi. Nitekim Özgür Özel de İmamoğlunun X paylaşımlarından bir hayli muzdarip. Özel, AKMde uğradığı saldırı sonrası verdiği ilk röportajda Telef polemiği üzerinden provokasyona girişen İmamoğluna Yaptığın doğru değil mesajı gönderdi.