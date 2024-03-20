CHPnin İstanbulda bölücülerle yürüttüğü kirli ittifak DEMli bir itirafla bir kez daha tescillendi. HDP/DEMli Azad Barış, Kürtler Ekrem İmamoğluna oy verecek. Çünkü DEM İstanbulda kazanamaz itirafında bulundu. Barış, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70’i İmamoğlu’nun kenti yönetmesini tercih ediyor dedi. Böylelikle PKKnın Başak Demirtaşa el çektirip daha düşük profilli Meral Danış Beştaşı aday göstererek İmamoğluna alan açması bir kez daha gözler önüne serildi. Öte yandan Kürtlerin tercihi İmamoğlu itirafını yapan DEMli Barışın Özerklik getireceğiz! Diyarbakırı kürdistanın merkezi yapacağız. Afrin’i geri alacağız... Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz gibi çıkışları da mevcut.