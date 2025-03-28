Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, CHP içindeki dengeleri değiştirdi. Genel Başkan Özgür Özel, yüksek sesle İmamoğlu’nun arkasında durduğunu söylese de, aslında onun saf dışı kaldığını itiraf eden açıklamalar yaptı. Daha önce İki forvetim var diyerek Mansur Yavaş’ı da denkleme dahil eden Özel, İmamoğlunun devre dışı kalmasının ardından onu da tamamen sildi. Özel, Kimsenin yedeği olmam diyen Mansur Yavaşa adeta gönderme yaparak,İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır. dedi. Bu çıkış Özel kendisine fırsat yaratmanın peşinde yorumlarına sebep oldu.