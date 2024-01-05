CHPde kurultay sonrası sular durulmuyor. Büyükşehirleri kaybedeceğiz endişesiyle adım adım yerel seçime giden CHP, iç krizlerle mücadele ediyor. Kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğluna destek veren Tunç Soyerin üzerini çizen Özgür Özel İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir’de anket var dedi. Fakat İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını henüz netleştiremediği gibi bazı kentlerde de isimler henüz netlik kazanamadı. Bu durumun arka planında ise Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan güç çekişmesi var! Bu durumu kanıtlar nitelikte bir gelişme yaşandı. CHP bugün açıklanması planlanan belediye başkan adayları meselesini erteledi. Bahane olarak ise Yargıtay’ın Can Atalay kararını gösterdi ancak krizin asıl sebebi yine İmamoğlu-Özel kavgası. İddiaya göre iki isim telefonda liste krizi yüzünden birbirlerine girdi. Özel, İmamoğluna Gel o zaman buraya sen otur dedi. A Haberde açıklamalarda bulunan gazeteci Abdulkadir Selvi ise bomba bir kulis bilgisini paylaştı. İşte detaylar...