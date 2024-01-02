Geçtiğimiz hafta Irakın kuzeyinde şehit düşen askerlerimiz üzerinden siyasi şova kalkışan CHPnin ikiyüzlü tavrı bir kez daha ortaya çıktı. Terör örgütü PKKnın siyasi ayağı DEM ile saf tutan CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra Milli yas ilan edilsin diyerek üste çıkmaya çalıştı. Yas isteyen Özelin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Halk TVde yılbaşı programında göbek atanlarla ritim tutması eleştirildi. Vatandaşlar Galatada gerçekleştirilen Şehitlerimize Rahmet, Filistine Destek, İsraile Lanet yürüşünü örnek göstererek Özgür Özelin tavrına tepki gösterdi. Yaşanalar sonrası Ekrem İmamoğlunun sağ kolu Murat Ongun özrü kabahatinden büyük dedirten bir savunma yaptı.