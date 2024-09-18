CHPnin onur konuğu ederek cesaretlendirdiği Dilruba Kayserilioğlu yine AK Parti seçmenine hakaret etti. AK Partililere Aptal yakıştırmasında bulunan Kayserilioğlu daha sonra apar topar konuyu değiştirme çabasına girişti. Fatih Portakalın ise kendi yayınında AK Parti seçmenine yönelik sarf edilen rezil sözler karşısında keyif alıp gülücükler saçması dikkat çekti. Bu skandal Özgür Özel ne kadar özür dilese de CHPdeki bu kafa değişmez yorumlarını beraberinde getirdi. Bu sözler sonrası gözler Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı veren yargıya çevrildi.