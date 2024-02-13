CHPde yerel seçimlere gider ayak panik havası hakim. İzmirde listeyi kendisi hazırlayan Özgür Özel, Cemil Tugayı aday göstererek hem Tunç Soyere çizik attı hem de Buğra Gökçe dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlunu devre dışı bıraktı. Ancak Özelin kale olarak gördüğü İzmir için Cemil Beyi iyi tanıtabilirsek netice alırız demesi endişe içinde olduğunu da gözler önüne serdi. Öte yandan İzmir ve Çankayada kesik yiyen Ekrem İmamoğlu, fondaş kalemler üzerinden Özgür Özeli vuruyor. Halk TVden İsmail Küçükkaya, Özgür Özel ne arıyor? başlıklı yazısında CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok ifadelerini kullandı. Özele bir tepki de Fatih Portakaldan geldi. Özelin Ön seçim sözünü tutmadığını hatırlatan Fatih Portakal, Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi. dedi.