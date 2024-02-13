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Özgür Özel'de 'İzmir' endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: "CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok" / 12.02.24

Özgür Özel'de 'İzmir' endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: "CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok" / 12.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Özgür Özel'de 'İzmir' endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: "CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok" / 12.02.24

Takvim 04:00
02

CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den 'Ramazan ayını kana bulama' planı! Refah'a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var / 12.02.24

Takvim 06:53
03

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti / 12.02.24

Takvim 04:28
04

Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP'nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama / 12.02.24

Takvim 02:37
05

CHP'de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya'da İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinde listelere çöktü: 'Hatay' çıkmazı / 12.02.24

Takvim 07:26
06

Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul'un Olsun Yeniden Olsun / 12.02.24

Takvim 01:14
07

CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez'e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz / 12.02.24

Takvim 03:07
08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 12.02.24

Takvim 07:04
09

Başkan Erdoğan'dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek / 13.02.24

Takvim 02:20
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