Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk operasyonuyla tutuklanması, iptal edilen usulsüz diploması ve siyasi yasak ihtimaliyle CHP’de adaylık savaşı kızıştı. Genel Başkan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda kağıt üzerinde bir ismin aday olacağını, ancak kampanyanın İmamoğlu’nun özgürlüğü için bir referanduma dönüşeceğini söyledi. Bu çıkışla Mansur Yavaş’ın Kimsenin yedeği olmam sözlerine gönderme yapan Özel, Mansur Beyin şu tarafından da çok memnunum. Onun gücü icraatında, Öyle. işine gücüne bakmasında. İşine gücüne bakıyor. Şimdi de yapacak. diyerek Mansur Yavaş’ı saf dışı bıraktı. Özelin ilerleyen süreçte adaylık yürüyüşünü Eğer İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamıyorsa CHP’nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır diyerek başlatacağı söyleniyor.