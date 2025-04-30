Cumhuriyet Halk Partisinde siyasi dengeleri sarsan gelişmeler, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla yeni bir evreye ulaştı. Genel Başkan adaylığı sürecinden itibaren Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde hareket ettiği eleştirilerine maruz kalan Özgür Özel partide kontrolü tam anlamıyla ele almak istiyor. Özel, kamuoyunda En büyük Ekremci profili çizerken, tutukluluğu süren İmamoğlu’nu siyasi denklemden düşürmeye ve eş zamanlı olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı da etkisiz bir yedek figür konumuna itmeye yönelik bir strateji izlemeye başladı. Son yaptığı Bizi telefondan izliyor ve adaylık formülü açıklamasıyla hem İmamoğlu’nun siyaseten tasfiye edilebileceğini ima etti, hem de Yavaşı yeniden tartışmaların içine çekti. Kulislerde Özel’in özgürleşme operasyonu olarak anılan bu süreçten İmamoğlu’nun rahatsız olduğu ve Özelden duyduğu rahatsızlığı, kendini cezaevinde ziyaret eden CHP’lilerle açık açık paylaştığı öğrenildi.