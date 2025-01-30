CHPdeki ön seçim ilanı savaş kılıçlarını kınından çıkardı. Özgür Özel bir anda Penaltıyı ben attırırım noktasından Penaltıyı ben de atarım noktasına geldi. CHP içinden Doğal aday Genel Başkandır yorumları yükselirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında esen soğuk rüzgarlar fırtınaya evrildi. Yavaş cephesi anketlerle İmamoğluna meydan okudu. Genel Merkeze kurultay sopası gösteren Bay Kemalistler ise Ön seçim duyurusu sonrası Başlıyoruz paylaşımları yapmaya başladı. Takvim.com.tr CHP kulislerine daldı, 4 boyutlu kavganın nabzını tuttu.