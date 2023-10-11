CHP - İYİ Parti hattındaki kaos tüm hızıyla sürerken Ekrem İmamoğlunun tavşan adayı Özgür Özel, ittifak için zıpladı. Özel, CHP’de Genel Başkan değişikliği önemli bir paradigma değişikliğidir ve bu, ittifak ortaklarıyla yeni bir beyaz sayfa açmayı sağlar sözleriyle Akşenere mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlunu Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolden vuran Özgür Özel, HDPye de göz kırptı. CHPnin tavşan adayı, hem İYİ Partiye hem de HDPKKya Gelin yerelde ittifak yapalım çağrısında bulundu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.