CHPde 4 başlık adaylık kavgası yeniden baş gösterdi. Kurbağa ve Akrep hikayesi anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, geri dönüş sinyalleri verdi. Kırmızı kart fiyaskosuyla alay konusu olan Özgür Özel seçim çığırtkanlığı yapıp Adayımız hazır diyerek tabanın gazını aldı. Durumu fırsat bilen Saraçhane Bülbülleri ise Aday İmamoğlu dayatmasına başladı. Daha sonra Özgür Özel, Aday bir kişinin, bir kurumun karar vereceği bir durum değil diyerek İmamoğlunun gözünün içine baka baka İmamoğlunun adaylığına set çekti. Mansur Yavaşın verdiği mesaj ise dikkat çekti.