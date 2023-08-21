Rotayı İstanbula çeviren İmamoğlunun tavşan aday olarak sürdüğü Özgür Özel kendi memleketi Manisadaki ilçe kongresinde şoke oldu. CHP yandaşı Barış Yarkadaş, CHP kongrelerinde Kemal Kılıçdaroğlunu destekleyen adayların bir bir seçimleri kazandığını açıkladı. Yarkadaş, Manisa’nın en büyük ilçesi Yunusemre’de, Özgür Özel’in de katılarak konuşma yaptığı kongrede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ve Özel’e karşı çıkan ekibin adayı Heval Şahin Turan 213 oy aldı ve yeni ilçe başkanı oldu. Bu sonuç, Özel açısından hayli manidar ifadelerini kullandı. Öte yandan Kongrede konuşma yapan eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise Özgür Özeli çok sert eleştirdi.