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Özgür Özel'e Manisa'daki ilçe kongresinde soğuk duş! CHP Yandaşı "Özel açısında manidar" diyerek duyurdu: Kılıçdaroğlu'nu destekleyen adaylar kazanıyor / 21.08.23

Özgür Özel'e Manisa'daki ilçe kongresinde soğuk duş! CHP Yandaşı "Özel açısında manidar" diyerek duyurdu: Kılıçdaroğlu'nu destekleyen adaylar kazanıyor / 21.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Özgür Özel'e Manisa'daki ilçe kongresinde soğuk duş! CHP Yandaşı "Özel açısında manidar" diyerek duyurdu: Kılıçdaroğlu'nu destekleyen adaylar kazanıyor / 21.08.23

Takvim 04:14
02

İYİ Parti parçalanmaya devam ediyor! Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup Özlem Keser önderliğinde istifa etti / 21.08.23

Takvim 01:26
03

Türkiye'den tarihi anlaşma! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Macaristan'a doğal gaz ihracatı yapılacak / 21.08.23

Takvim 00:44
04

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun '2 kişinin namusuna teslim konudur' dediği protokol yalanını patlattı! CHP yandaşı İsmail Saymazdan veryansın / 20.08.23

Takvim 03:04
05

Beşiktaş, Pendikspor ile evinde 1-1 berabere kaldı / 20.08.23

Takvim 02:11
06

Fenerbahçe'den orta saha için sürpriz hamle! Piyasa değeri dudak uçuklattı / 21.08.23

Takvim 00:58
07

Türkiye savunma sanayisi dünya basınında mercek altında! Türk Hava Kuvvetleri dünyanın en iyi ilk 10 gücü arasında / 21.08.23

Takvim 00:39
08

Norm Ender açtı ağzını yumdu gözünü! İstifa haberleri sonrası Tamer Karadağlı'ya destek mesajı: Ayarsız öfkenin zerresi Disney'e gösterilmedi / 21.08.23

Takvim 02:02
09

Tahıl koridoru için dünyanın umudu Türkiye! Gözler Başkan Erdoğan'da: "Çözerse o çözer" / 20.08.23

Takvim 03:11
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