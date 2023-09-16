Son dakika haberleri... Seçimler sonrası CHPde sular durulacak gibi durmuyor. Ekrem İmamoğlunun değişim fitilini ateşlemesinin ardından bugün tavşan aday Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı. Özelin Kemal Kılıçdaroğlunu hedef alan açıklaması CHP Lideri yandaşı Barış Yarkadaşı rahatsız etti. Yarkadaş, Parti kültürünü paspas ediyor, bu yüzden CHPyi yönetemez. Hepiniz oradaydınız, vekil listesini ben mi yazdım? dedi. Öte yandan Özelin ön seçim çağrısını da eleştiren Yarkadaş, “Ön seçim” için “oyuncak” diyenlerin bugün ön seçimden bahsetmesi aklımızla alay etmektir. Hiçbir inandırıcılığınız yok ifadelerini kullandı. Öte yandan CHPde yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen değerlendirdi. Mehmet Sevigen, CHPde yaşanan olumsuz durumlardan Özgür Özel de sorumludur ancak şimdi sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıyor. eleştirisi getirdi. Özgür Özel ve değişimcilere tepki gösteren isimlerden biri de Kılıçdaroğluna hediye ettiği kılıç ile gündeme gelen Hasan Cengiz oldu. Cengiz, O partide ne kadar FETÖcü ve NATOcu varsa değişim dönüşüm grubunda dedi.