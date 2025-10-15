CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de düzenlediği mitingde Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef alarak skandal bir tutum sergiledi. Özel, ülkesini Batılı siyasetçilere şikayet ederken, Türk düşmanı isimlerin Erdoğan’a saldırmasına alkış tuttu. Bu adım, CHP’nin manda zihniyeti özlemi çektiği yorumlarına sebep olurken Özgür Özelin, Türkiyenin ulusal çıkarlarını hiçe sayarak kaos siyasetine yöneldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hem MHP Lideri Devlet Bahçeli hem de Başkan Erdoğan, Özel’in bu tavrına sert tepki gösterdi.