Suriyede Esad rejiminin devrilmesinin ardından dengeler değişti. Ticaret Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde kararlaştırılan Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde atılacak adımlar ve gümrük konularına ilişkin izlenecek yeni yol haritasını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sınır kapılarında ve gümrük alanında iş birliği; Suriye ile ticari geçiş noktalarında artan trafiğin daha hızlı ve verimli şekilde yönetilmesi için mevcut koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı. ifadelerini yer verildi.