Suriyede yeni dönem tesis edilirken Fransa ayak bağı olmayı sürdürüyor. Trumpın Suriyede işimiz yok. Fransa da karışmayacak sözlerinin aksine Fransa Dışişleri Bakanlığı YPGye can simidi oldu. DEAŞ maskesine sığınıp Münbiç ve Kobaniye saldırılar dursun diyen Fransız bakan Barrot, Suriyedeki ortaklarımız siyasi geçiş sürecinin parçası olmalı sözleriyle terör örgütünü meşrulaştırmak istedi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise Uyarıyorum! Uluslararası koalisyon onları YPG korumalı deme cüreti gösterdi. Kamışlıya giden Fransız heyet de elebaşı Şahini Müzakereci ilan etmişti.