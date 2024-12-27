Suriye’de devrik Beşar Esad’a bağlı güçler, Tarsus’ta yeni yönetimin güvenlik güçlerine pusu kurdu. 14 kişinin şehit olduğu bildirilirken Şam, Hama ve Humus’ta da sokaklar karıştı. Mezhep çatışmasının fitilini ateşlemeyi amaçlayan gösterilerde bir Hizbullah üyesi bir de İranlı mollanın olduğu ve Tahran’dan emir alan mollanın yeni yönetime karşı savaş çağrısı yaptığı ortaya çıkarken akıllara İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin dün yaptığı konuşma geldi. İşte, Suriye’deki son olayların perde arkasında yaşananlar…