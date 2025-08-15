Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHPden istifa etti AK Partiye katıldı. Kendisiyle birlikte üç belediye başkanının CHPden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Çerçioğlu, Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır. ifadelerini kullandı. Çerçioğlu ile birlikte Aydından 3 diğer illerden toplam 9 isim AK Partiye katıldı. AK Partiye katılan isimlere rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.