Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki ülkenin her konuda uyum içinde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Pakistan ile hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistanın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. dedi. Pakistan Başbakanı Şerif ise Başkan Erdoğanın büyük ve cesur bir lider olduğunun altını çizerek, Sizin bu yıllar boyunca devam eden mücadeleniz, Türkiyeyi çok sağlam ve son derece güçlü bir ekonomiye dönüştürdü. ifadelerini kullandı.