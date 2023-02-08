Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6lık depremlerle yüzyılın felaketini yaşayan Türkiyeye uluslararası camiadan yardım ve destek gecikmiyor. Azerbaycandan sonra kardeş Pakistan da önemli bir dayanışma örneği sergiledi. Türkiyedeki depremzedeler için harekete geçilen ülkede Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmı yardım fonuna aktarıldı. Hayırseverlere Türkiye için destek çağrısında bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dayanışma göstermek ve deprem bölgelerini ziyaret etmek için Türkiyeye gideceğini kaydetti.