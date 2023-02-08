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7/24 Dinle Takvim Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için yardım fonu: Bakanlar kurulu üyeleri aylık, memurlar günlük maaşını bağışladı / 07.02.23
Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için yardım fonu: Bakanlar kurulu üyeleri aylık, memurlar günlük maaşını bağışladı / 07.02.23

Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için yardım fonu: Bakanlar kurulu üyeleri aylık, memurlar günlük maaşını bağışladı / 07.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için yardım fonu: Bakanlar kurulu üyeleri aylık, memurlar günlük maaşını bağışladı / 07.02.23

Takvim 01:46
02

Alman Bild'den Türkiye analizi! Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çektiler: Savaştaki krizden avantaj çıkardı / 01.02.23

Takvim 02:06
03

Fener’e Borini çalımı! Beşiktaş İtalyan yıldızın transferinde sona yaklaştı / 04.02.23

Takvim 01:09
04

Hepsine dokunacaklar! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 18 vekile ait dosyalar TBMM'de / 27.01.23

Takvim 01:25
05

Aslan 6 numara avında! Orta sahaya genç yıldız / 31.01.23

Takvim 01:21
06

115 milyon euro yakıldı! İşte Fenerbahçe'nin karavanaları... / 22.01.23

Takvim 02:17
07

Deprem bölgesinde siyasete soyunan Kılıçdaroğlu'dan 'Devlet engel koyuyor' algısı / 08.02.23

Takvim 02:10
08

Başkan Erdoğan depremde vefat eden AK Partili Yakup Taş’ın ailesine başsağlığı! "Bölgeyi ziyaret edeceğim..." / 08.02.23

Takvim 02:26
09

Yüzyılın felaketi! AFAD yayınladı: Kalem kalem acil İhtiyaç listesi / 08.02.23

Takvim 03:05
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