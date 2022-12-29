Son dakika haberi! CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında PKK, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütleriyle iltisaklı çok sayıda personel belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzenlediği basın toplantısında personel kılığındaki teröristleri tek tek ifşa etti. Paniğe kapılan İBB yönetimi şehitliği istismar edecek kadar zıvanadan çıktı. İmamoğlunun sözcüsü Murat Ongunun yalanına İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy tokat gibi cevap verdi. PKK ile çatışırken şehit düşmüş bir asker ya da polisin kardeşiymiş gibi imaj çizilmeye çalışılan İBB itfaiyecisi Muharrem Kılıç’ın ağabeyinin Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç olduğu öğrenildi. Buna rağmen Muharrem Kılıçın, 2004 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapma arayışında iken gözaltına alındığı ortaya çıktı.