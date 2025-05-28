Yasa dışı bahis ve kumarın finansmanıyla etkin mücadele sürüyor. Papara Elektronik Para A.Ş.ye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Paparanın sahibi Ahmed Faruk Karslı örgüt lideri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu, şirketlere kayyum atandı. 13 şüpheliye ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya yönelik mal varlıklarına da el kondu. Öte yandan TCMB, Paparaya ödemede geçici olarak günlük limitler uygulanacağını duyurdu.