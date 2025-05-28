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Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı / 28.05.25

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı / 28.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı / 28.05.25

Takvim 07:34
02

İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı! Evliliği iptal edildi mi? Mahkeme duruşmayı erteledi / 28.05.25

Takvim 03:59
03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyaret: Her şeyin bir vakti var o vakit hızla yaklaşmaktadır / 28.05.25

Takvim 04:59
04

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yine grev sesleri: 23 bin işçi iş bırakacak! / 28.05.25

Takvim 02:29
05

Anne sütü ticareti artık yasak! Ticaret Bakanlığı açıkladı: Her bir ihlal için 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası kesilecek

Takvim 03:12
06

Denizli'deki apartlarda gizli kamera skandalı! Tutuklanan apart sahibinden mide bulandıran ifade: Fantezi için yaptım / 28.05.25

Takvim 02:09
07

Trump ile Netanyahu arasında telefon krizi! Bibi’nin ofisi “anlaştılar” dedi İsrail basını gerginliği işaret etti / 28.05.25

Takvim 01:36
08

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! "Transfer bitti" / 28.05.25

Takvim 07:45
09

ABD Başkanı Trump'tan Rusya açıklaması: "Putin ateşle oynuyor" / 28.05.25

Takvim 00:59
10

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu "Osman Gazi" Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak / 28.05.25

Takvim 04:46
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